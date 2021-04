Cuando Jimena Barón reapareció en las redes para contar que volvía a su carrera musical, también reveló que se separó del Tucu López: "Las relaciones me duran menos que un pote de queso. Me va como el ort..., calculo que me va a seguir yendo como el ort... Entonces voy hacer más canciones de desilusión, de que germinó la semilla en el jardín equivocado. El amor no es mi área".

Tras sus dichos, el integrante de "Sex" habló por primera vez de su separación con la cantante: "Fue una relación que anduvo lindo, después no anduvo lindo y ya. Como cualquier relación o vínculo, no pasa nada. La pasamos bien, después no tanto y ya está”, expresó el artista sobre los motivos que derivaron en la separación.

Jimena Barón reveló que se separó cuando reapareció en las redes.

"La decisión fue mutua, decidimos que separarnos era la que iba. Aparte, Jime está en excelente momento, sacó un tema y está buenísimo. Está piola", agregó en diálogo con "Hay que Ver". Y continuó: "Estamos separados hace un mes y no me pareció salir a decirlo, era al ped.... ¿Para qué? ¿A quién le interesa? Sacó el tema, lo dijo, está el combo y ahora el foco está ahí. Yo no quería hablar porque no quería que sea noticia, lo importante es que ella está volviendo a su carrera".

Consultado por la posibilidad de volver con la intérprete de "La Cobra", el también participante de "Corte y Confección Famosos" declaró seguro: "Yo nunca volví con una ex. Cuando cierro un vínculo ya está. Va por ese lado. Es eso".