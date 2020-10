Jimena Barón fue una de las figuras más controversiales de la farándula argentina desde el inicio de la cuarentena. A través de las redes sociales solía mostrar gran parte de su día a día y sus desafíos hasta que decidió alejarse por completo de la virtualidad y bajar su exposición mediática.

Sin embargo, la vida de La Cobra sigue generando mucho interés entre sus fanáticos y seguidores que desean conocer y revelar todos sus misterios. Luego de abandonar la casa de su ex Daniel Osvaldo tras un período de convivencia, a la cantante se la vinculó con otra ex pareja, Mauro Caiazza, y circularon fuertes rumores de una reconciliación.

Pero Susana Roccasalvo se encargó de confirmar que el hombre con quien fue vista Jimena de paseo por las calles de Villa Urquiza era en realidad el Tucu López. Más tarde aparecieron imágenes de la intérprete con el actor que no dejaron lugar a dudas de su incipiente relación sentimental.

Tras la confirmación de los rumores, al ser consultado en "Intrusos" sobre su vínculo con la artista, el Tucu se limitó a decir: "Estamos bien los 33". Pero ahora se animó a abrir un poco más su corazón y contó detalles de su situación amorosa.

"Ella es una genia absoluta. Todo el mundo sabe que es una copada. Yo estoy bien, pasando un buen momento de mi vida", aseguró en un móvil con "Implacables" sobre esta nueva etapa de noviazgo.

Mientras que sobre la mayor exposición a partir de su relación con la joven manifestó: "Está todo bien… Es un poco raro tener a alguien clavado en la puerta de tu casa sacándote fotos y vos ni enterarte. No es algo que me haya pasado mucho en mi vida. Pero no pasa nada, entiendo el laburo de todo el mundo y está perfecto".

Además, aprovechó para tirar un "palito" a la conductora del ciclo quien expuso el romance: "Salimos a tomar algo, hablar de la vida y compartir un momento. Pero estoy bien. Ya iré a saludar a Roccasalvo, que tiene muchos amigos en Villa Urquiza…".