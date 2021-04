A días del estreno de " La Academia" de "ShowMatch" y ansioso con su vuelta a la televisión luego de más de un año, Marcelo Tinelli tiene todo listo para lanzar su nuevo programa. Sin embargo, a último momento el Tucu López decidió no participar en el reality y sorprendió a todos.

Con casi todas las parejas confirmadas para probarse en la pista más famosa del país, el actor confirmó que se bajó del certamen antes de empezar. La noticia llegó justo después de conocerse su separación con Jimena Barón, quien será una de las jurados, y las especulaciones comenzaron a crecer.

.

Si bien La Cobra no dio demasiados detalles acerca de la ruptura con el también columnista radial, se ve que el vínculo no quedó del todo bien. En declaraciones en las redes sociales, la artista confesó: "Las relaciones me duran menos que un pote de Casancrem. Me va como el ort..., calculo que me va a seguir yendo como el ort... Entonces voy hacer más canciones de desilusión, de que germino la semilla en el jardín equivocado. El amor no es mi área".

Y también lamentó: "Ya no tengo corazón". Por lo que hay fuertes sospechas de que la abrupta salida de El Tuco de " La Academia" está relacionada con la ruptura.

De todos modos, Ángel de Brito fue el primero en echar por tierra los trascendidos y a través de historias de Instagram contó las verdaderas razones. Consultado por uno de los usuarios, el periodista se limitó a contestar: "Se bajó solo por 'problemas personas'".

Ángel de Brito aclaró las razones de la baja del Tucu López a " La Academia"

Luego el Tucu reveló su versión: "No es por Jimena. Es laburo y me da igual que ella esté o no. Está todo bien. Lo llamé a Chato y le expliqué todo. Me dijo que era una pena, para mí también lo es. Pero lo entendió y todo quedó bien".

"Yo soy muy obsesivo con mis laburos y proyectos. No quiero comprometerme y no estar a la altura. Por ahora seguiré con Sex y la radio", confesó en comunicación con PrimiciasYa.