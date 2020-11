La vida amorosa de Jimena Barón durante la cuarentena fue bastante movida. Alejada de su ex Daniel Osvaldo, La Cobra comenzó una nueva relación con el Tucu López y sorprendió a todos.

Si bien la cantante y el locutor no blanquearon el noviazgo en las redes sociales, no se esconden a la hora de salir a dar un paseo por las calles de la Ciudad de Buenos Aires y cada vez se los ve más juntos.

La pareja suele llevar a Morrison, hijo de la cantante, a una de las plazas de Villa Urquiza y el tucumano reveló cómo es su relación con el pequeño.

.

"Jime me parece espectacular claramente. Como actriz y como cantante me parece fenomenal, pero como persona es espectacular. Estamos viviendo algo lindo, copado. Yo me río mucho con Jimena y ella conmigo", reveló en un móvil con "Implacables".

Además destacó que en una pareja "la diversión y pasar bien el rato y tener un código de humor es fundamental". "Así que es divertido", aseguró el protagonista de "Sex".

Una de las primeras imágenes que se filtraron de Jimena Barón de paseo con el Tucu López

Mientras que en cuanto a su vínculo con Momo, fruto de la relación de Jimena y Osvaldo, contó: "Es espectacular. Es un niño muy divino. Pero no me gusta mucho hablar de menores de edad en televisión".