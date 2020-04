Luciano "El Tirri" y Mimi Alvarado iban a reencontrarse tras dos años y medio sin verse pero el coronavirus arruinó sus planes. Es por eso que, cada uno en su casa, mantienen conversaciones a la distancia y se las ingenian para mantener la pasión según contó el primo de Marcelo Tinelli.

“Para mantener el fuego hacemos un poco de todo... Pero si hablo, Mimi me va a matar”, relató el músico sin querer entrar en detalles cuando le consultaron en "Confrontados" por si hay charlas eróticas y fotos hot entre ellos.

Luego, el mediático se refirió a la relación a distancia que tiene con la joven, debido a que él se fue a vivir a Los Angeles: “Es horrible”. Y agregó: “Le quiero mandar un beso a Mimi, a la que amo, pero quiero decir que desde que dije que me voy a casar, no pego una. Habíamos programado encontrarnos en Miami o en Santo Domingo, pero ahora, con lo del coronavirus, es el colmo porque no sé cuándo la voy a volver a ver”.

“Yo estoy feliz de que tengo pareja porque, no sé cómo aguantamos tanto tiempo sin vernos", concluyó con total sinceridad.