Después de un año de pandemia y cambios en el equipo, ya que Lío Pecoraro debió poner en pausa su rol como conductor debido a su diagnóstico de leucemia, " El Run Run del Espectáculo" de Crónica HD celebró el fin del ciclo con un brindis y un mensaje de la madrina del programa, Moria Casán.

Fernando Piaggio y el equipo de producción llamaron a Pecoraro a través de una plataforma de video y el periodista conmovió a todos con unas emocionantes palabras: "Estamos en vivo desde mi casita. Quería aparecer en este día tan especial. Ya tengo mi copa para brindar. Estoy muy contento. Soy muy llorón y estoy muy emocionado".

" El Run Run del Espectáculo" se despidió de 2020.

"Le dediqué a Fer unas palabras en Twitter de cómo se pudo poner el programa al aire mientras me acompañó. Se puso todo al hombro. Le quiero agradecer públicamente todo lo que hizo por mí en este tiempo. Hace un año y un par de meses que ' El Run Run del Espectáculo' es un éxito y escribe la agenda del mundo del espectáculo", manfestó.

Lío también se refirió al gran esfuerzo que hay detrás del programa y el unido equipo que lo conforma: "Siempre lo digo, no hay que explicar a la gente nada cuando uno dice 'Crónica'. El Run Run tiene un trabajo enorme. Muchas veces nosotros somos productores. Nosotros producimos todo el tiempo porque es nuestro espíritu. Siempre decimos esto, podemos gustar o no pero lo que nadie puede decir es que no somos profesionales".

Lío Pecoraro y Fernando Piaggio se despidieron a la distancia.

Por su parte, Piaggio puso al aire un audio que envió Moria, la madrina del ciclo, en el que advirtió: "Queridos, saben que los adoro y sé que hoy es el último programa. Han sostenido fabulosamente este ciclo con numerosimoensados asi que los felicito y los quiero muchisimo. Son mis ahijados y mis bebés. Son grandes personas y profesionales. Aguante Crónica y el Run Run del Espectáculo'".

¡Para cerrar 2020, todos los panelistas, colaboradores, productores y compañeros de " El Run Run del Espectáculo" alzaron las copas ante las cámaras y brindaron por un mejor 2021!

