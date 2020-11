@jimegol20

Antes de conocer el éxito en las tiras juveniles, José Giménez Zapiola (23), más conocido como El Purre, tuvo que hacer el camino de todo actor: presentarse a todos los castings posibles hasta obtener su gran oportunidad. Sus primeros pasos en la actuación fueron en el teatro; participó en las obras "Bullying" y "Chicos Lindos" en 2015, y durante los próximos dos años se destacó en "Ludo" y "H de Hotel".

"Hoy la gente me conoce como El Purre, pero no sabe la cantidad de castings que yo hice. En un momento consideré dejar la actuación. Hacía mil castings y terminaban diciéndome que no", reveló el actor en una de sus primeras entrevistas.

Después de recibir muchos "no", finalmente llegó el "sí" que le daría el papel de Tommy en la serie musical "Kelly's Mashup", de Nickelodeon. En 2018 llegó su primer protagónico en una tira de Netflix: "Go! Vive a tu manera". Su rol como Álvaro Paz fue un hit entre el público juvenil. "Fue todo muy repentino: se estrenó en febrero y en mayo estábamos ensayando para el Ópera. Si el año pasado me decían: vas a hacer 13 Ópera, 2 Luna Park, viajar a Perú, Córdoba, a Rosario, hubiera dicho: que lo haga otro, yo no estoy preparado, confesó en 2019.

La tira, que además de su adaptación teatral también se transformó en una película, se transmitió en 196 países y le dio a Zapiola un lugar entre los actores destacados de su generación. El Purre comenzó el 2020 con una participación en la miniserie web "Adentro" y en "Tunnel Vission", para TNT. Asimismo, fue convocado para protagonizar la obra "El Regreso del joven Príncipe" y tenía todo listo para estrenar la serie "Mi amigo hormiga", aunque la pandemia lo demoró.

Los días de encierro le dieron la posibilidad de retomar uno de sueños: la música. "Empecé a componer durante la cuarentena obligatoria, tenía ganas de ser parte del proceso creativo y la pandemia me sirvió para eso", contó El Purre. Su primer single, Enamorado, "propone animarnos a ser honestos con lo que sentimos", explicó el artista, cuyo objetivo en su faceta musical es "transmitir historias que dejen un mensaje o una enseñanza".

AMOR JUVENIL

El Purre comenzó el año pasado un romance con la actriz Malena Ratner (24), conocida por su trabajo en "Soy Luna". Los ídolos "teen" decidieron probar la convivencia en cuarentena pensando que se trataría de quince días. "En el momento en que anunciaron la cuarentena, yo ni lo dudé. Le dije a Male 'che, lo pasamos, juntos, ¿no?'".

Los actores lograron atravesar todo este tiempo sin peleas, y con una operación de ligamentos cruzados en el medio que afectó a Zapiola.

MÚSICO E INFLUENCER

Giménez Zapiola cuenta con 1.3 millones de seguidores en redes sociales, convirtiéndose en uno de los influenciadores más populares entre los jóvenes. "A partir de la salida de Go! el crecimiento de mis seguidores fue abismal: el apoyo, las interacciones en las redes, los comentarios (...). Está muy bueno subir una canción y que le llegue a más gente. Es muy loco recibir mensajes de todos lados, dijo el artista.

ESTRENO

El joven actor forma parte del elenco de "Tú", la nueva película de terror producida y dirigida por el reconocido director Amin Yoma. El filme, protagonizado por Luciano Cáceres, cuenta con la participación Magui Bravi y la novia de El Purre, Malena Ratner. Está ambientado en los años 20 y la actualidad, y retrata lo ocurrido a un grupo de agentes que investigan casos paranormales.

