El femicidio de Úrsula Bahillo, que fue brutalmente asesinada por su exnovio, el policía Matías Ezequiel Martínez conmociona a la sociedad argentina. En la mayoría de los programas televisivos se toca el tema debido a las diferentes aristas que tuvo el crimen. El "Pollo" Álvarez hizo en su programa un fuerte descargo, lleno de indignación y enojo, al respecto.

En los últimos días, el femicidio estuvo en boca de todos debido a que se cree que el asesinato pudo haberse evitado, debido a las denuncias y orden de restricción que Úrsula había levantado contra Martínez.

A pesar de sus pedidos de ayuda, la Justicia no la escuchó e incluso dio de baja la perimetral contra el oficial porque entendieron que no era alguien peligroso. Días después, Bahillo fue asesinada a puñaladas.

Álvarez, al frente de "Nosotros a la mañana" junto a Sandra Borghi, editorializó sobre la necesidad de justicia por Úrsula y pidió castigo para el autor material del hecho, como así también para todos los implicados.

Mirando a cámara, expresó: "Lo de Úrsula no es el tema del día de ayer, no es el tema del día de hoy. Tiene que ser el tema de todos los días. Lo de Úrsula indigna, molesta, da ganas de salir a la calle".

"Y, en lo personal, a mí no me alcanza con que el asesino esté preso, quiero más, porque las cosas se hicieron muy mal. ¡18 llamados! 18 pedidos de auxilio, entre otras cosas", continuó.

Sandra se sumó al reclamo: "Lo primero que hay que hacer es cerrar la comisaría de la mujer de Rojas. No sirve. Yo quiero saber que piensa y siente hoy la mujer que le dijo la última vez en la cara a Úrsula y a la madre que los fiscales no trabajaban los fines de semana. Que por eso no le podían tomar la denuncia. Después de eso la mataron".

La periodista desarrolló una posible solución: "Yo hace 25 años que digo 'basta'. 'Basta', nada, esto sigue. Nosotros somos una manga de impotenentes que no podemos hacer nada. Pero hay que aplicar las herramientas que hay. Por que las hay. Hay fiscales que pueden investigar, hay jueces que no actúan, medidas que no se toman, pulseras que no se controlan. Sí se puede hacer algo, al menos aplicá lo que tenés".

Y el conductor completó: "Castigá al juez también. Castigá al fiscal. Tiene que ver un castigo para esa gente. porque si no, ¿qué pagan ellos? ¿Quién le devuelve la vida a Úrsula? ¿Qué pagan ellos con el grave error de no escuchar, no una, 18 veces a una mujer?".

