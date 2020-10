La cuarentena por la pandemia del coronavirus obligó a muchas personas a cancelar grandes eventos que se iban a llevar a cabo en 2020, y uno de ellos era el casamiento de Barby Silenzi y El Polaco. La bailarina confirmó que suspendieron momentáneamente la ceremonia de unión.

"¡Justo se le ocurrió proponerte casamiento en plena cuarentena!", exclamó Celeste Muriega junto a Tucho en el ciclo de programas, "El after de la previa" en la radio UrbanaBA. La vedette se encontraba haciéndole una nota a la figura y aprovechó que el cantante hizo una aparición en el teléfono.

El Polaco habló de las posibilidades de casarse con Barby Silenzi

"¡Y ahora ya está, nos quedamos así, vamos con eso que estamos bien!", bromeó el artista quien se encuentra aislado junto a Silenzi y sus hijas, Alma y Abril, debido a que fueron diagnosticados con coronavirus. A pesar de sus chistes, Cwirkaluk aclaró: "¡Cuando nos casemos están invitados todos! Voy a cantar yo".

No tan sintonizada en la misma línea, la actriz disparó contra su novio: "Él tiene algo especial: invita a cantar a un amigo a sus fiestas pero no lo deja cantar nunca. Agarra el micrófono él". El Polaco se defendió entre risas: "A mi me encanta cantar, es mi vida la música, si me pagan mejor pero a veces no hace falta que me paguen".

La pareja tuvo a su primer hija, Abril, durante la cuarentena

"¡Yo quiero una fecha!", insistió Barby Silenzi, pero el cantante esquivó a su novia y manifestó sobre la llamada: "¡Se corta!". Para cerrar la nota, Ezequiel dejó la puerta abierta a las distintas posibilidades: "El casamiento pasó de moda, lo importante es amarse, quererse...".