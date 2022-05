Desde que El Polaco y Barby Silenzi comenzaron su relación, los rumores de crisis en la pareja eran frecuentes. En las últimas semanas volvieron a surgir diferentes especulaciones, pero ambos los desmintieron y siguieron mostrándose en las redes sociales como hacen siempre.

Sin embargo, el miércoles 18 de mayo fue la exbailarina de "ShowMatch: La Academia" quien decidió dar a conocer la noticia de que no está más en pareja con el cantante. Fue ella quién habló con los medios mientras que él prefirió no dar declaraciones al respecto.

.

"Se han separado. Me lo confirma ella, no me lo desmiente él. No me dijo que no, como tal vez había hecho en otras oportunidades, me dijo que prefiere no hablar de este tema. Pero ella sí me dijo 'estamos separados'", confirmó Gonzalo Vázquez en "Intrusos".

También advirtieron que no hubo terceros en discordia sino que fue la pareja misma quien se mostró desgastada. Asimismo, habrá que ver cómo siguen con la separación ya que tienen una hija de por medio, Abril.

El Polaco y Barby Silenzi junto a su hija, Abril.

A medida que pasen los días, se irá conociendo un poco más sobre la separación de El Polaco y Barby Silenzi. Así como también, cómo se organizarán en su día a día con la menor de edad y la división de bienes que tienen en común.

¡Mirá el video donde confirman la separación de El Polaco y Barby Silenzi!