A pocos días del estreno de "La Academia", El Polaco fue invitado al programa de Mirtha Legrand, donde fue recibido por Juana Viale quien reemplaza a su abuela por la pandemia del coronavirus, y reveló que tiene tatuadas a sus hijas... ¡y a sus ex parejas!

El reconocido cantante de cumbia fue concreto sobre el poder de los tattoos para él: “Tengo un montón de tatuajes. Tengo uno en la pelvis que es la inicial de mi novia. Tengo los nombres de mis hijas. En el cuerpo me hago las cosas que son importantes en mi vida”.

El cantante de cumbia tiene muchos tatuajes en varias partes del cuerpo.

Después de afirmar que tenía tatuados los nombres de sus ex parejas y mamás de sus hijas, Karina "La Princesita", Barby Silenzi y Valeria Aquino, el artista explicó qué hace cuando le piden que se los borre.

“Te piden, pero no me los saco. Si me tatuo es porque son las mamás de mis hijas. Fueron importantes en mi vida y vamos a ser familia para siempre”, expresó en "Almorzando con Mirtha Legrand y Juana Viale".

El ex participante de "MasterChef Celebrity" también agregó: “Tengo las caras de mis hijas, sus nombres, las Malvinas, al Diego. En la espalda tengo dos ángeles. El escudo nacional. Cosas que me gustan a mí”.