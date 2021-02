La vida de El Polaco no siempre giró entorno a giras, conciertos y programas de televisión. Cuando era joven pertenecía a una familia muy humilde hasta que logró alcanzar un lugar entre las figuras más reconocidas de la farándula argentina.

Durante sus primeros años de su carrera en el ambiente tropical y con sólo 17 años conoció a Karina "La Princesita", que por aquel entonces también comenzaba a transitar el camino de la cumbia. Luego formaron una pareja y fruto de amor nació, Sol.

Con los años, se separaron pero en la actualidad los artistas mantienen una muy buena relación de respeto, cordialidad y cariño al compartir la crianza de la adolscente de 13 años. Pero un dato revelador sobre un gesto que tuvo Karina con El Polaco sorprendió a todos.

Karina "La Princesita" y El Polaco.

Como invitado en "Los Mammones", el ex participante de "MasterChef Celebrity" habló de su vínculo con su ex y la describió: "Es una genia Kari. La conocí en la época de 'Una de kal'" (su banda solista).

"Ahora ya somos los dos re grandes, pasaron un montón de cosas y la verdad que me saco el sombrero porque es una madre que es un ejemplo. Pasaron los años, todo pasa", aseguró dejando atrás viejos recentimientos.

Fue cuando contó la dulce actitud que tuvo la artista con él en un complicado momento económico: "Yo no tenía un mango y tenía que sacarme fotos para mi primer disco solista. Ella me compró la ropa para que me pudiera sacar las fotos. Kari es lomás, así como la ven".