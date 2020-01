Pareciera que es el mejor momento entre El Polaco y Barby Silenzi. El cantante y la bailarina están en la espera de su primera hija y llevan cinco meses de embarazo. Sin embargo, en medio de su especial momento como pareja, salió una joven a contar un episodio que vivió con el cantante.

Se trata de Ayelén, una mujer que trabaja como influencer en un boliche de Mar del Plata y asegura que tuvo una acercamiento con el intérprete de "Deja de Llorar". "El Polaco iba a tocar y tenía una mesa afuera, una mesa para él. Nos habían invitado, nos acercamos y yo me puse a hablar con él. Y nos sacamos algunas fotos para el boliche", le contó la joven a través de un audio a Tomás Dente y que luego compartió en "Nosotros a la Mañana".

El Polaco y Barby Silenzi esperan a Abril, su primera hija.

"Él justo me dice que no quería fotos porque Barby se ponía celosa. Y yo empecé a sentir los flashes entonces como que El Polaco se mueve, y yo ya tenía el brazo apoyado se me resbaló. Y parece que justo me está diciendo algo. Humo miradas, sonrisas, pero nada más. Yo estoy conociendo a alguien del entorno de El Polaco y Barby, y no quería que pasara esto", recordó.

"Cuando se iba me agarró de la cintura y me dijo que estaba muy fachera. Me invitó para que saliéramos juntos. Le dije que no. Y se fue con la gente que él estaba", sostuvo Ayelén. Y agregó convencida: "Si no pasó nada es porque yo no quise".

De todos modos, ni el artista ni su pareja salieron a aclarar las palabras de esta chica. Más bien, continuaron compartiendo fotos de ellos en las redes sociales.