El Polaco fue el primer participante de " MasterChef Celebrity" en dar positivo en coronavirus. Luego de él se sumaron Vicky Xipolitakis y Germán Martitegui. Todos ellos fueron reemplazados por Natalie Pérez, Christian Sancho y Dolli Irigoyen.

Ya recuperado, el cantante tropical volvió a estar en acción este martes y demostró que sus ganas de seguir creciendo en el programa siguen intactas. En esta ocasión, el artista tuvo que preparar empanadas porteñas y tuvo muy buenas devoluciones del jurado.

De todos modos, Santiago del Moro aprovechó la ocasión para consultarte cómo atravesó la enfermedad durante el tiempo que estuvo aislado y que no concurrió a las grabaciones del certamen. "Sí, la pase casi todo el tiempo mal. Estuve con una leve neumonía, decidió quedarme en mi casa y bancarmela hasta que se me vaya la fiebre. La peleé y no me ganó la cabeza", comentó ante la pregunta del conductor.