El 2021 arrancó con una mala noticia por la separación definitiva de El Polaco y Barby Silenzi. Bueno, definitiva desde el punto de vista de la bailarina, ya que al parecer el cantante en una entrevista, tiene otras intenciones.

En el día de San Valentín, Ezequiel Cwirkaluk dio una entrevista y allí contó por qué se separó de la madre de su hija recién nacida y no cerró la puerta a una reconciliación, a diferencia de lo que opina su ex.

"Nosotros tuvimos un montón de idas y vueltas y llega un momento en el que hay que poner un punto final y tomar una decisión porque, cuando tenés, hijos es un problema. A ellos también les tenés que dar una seguridad y no ir y venir a cada rato", dijo Barby en una nota a "Los ángeles de la mañana" la semana pasada, poniendo como prioridad a la familia.

Pero el artista opina diferente y en una nota con "Implacables" expresó: “Estamos separados, pero de la mejor manera. Pasamos la pandemia y un montón de cosas. Pero nos llevamos re bien”.

Se refirió luego al encuentro que tuvieron en un bar: "Tenemos una bebé muy chiquita a la que estamos criando juntos y prácticamente estamos toda la semana juntos, porque Abril es muy bebé. Estoy tranquilo".

"Yo la quiero mucho a ella, creo que ella también me quiere mucho a mí. Uno nunca sabe qué puede pasar, pero en este momento estamos distanciados un poco", prosiguió, generando incertidumbre. Es que, el final de su frase, "un poco", implicaría que no es un distanciamiento concluyente como lo planteó Bárbara.

Cuando le consultaron por un supuesto romance con su fan Milagros Ronchetti, aclaró: "Esta totalmente pensado por la gente eso, es una amiga de muchos años y yo me saco fotos con todo el mundo. No estaba solo, estaba mi manager y mis músicos. Después me fui al hotel".

Y finalmente cerró con algo que podría entenderse como una expresión de deseo: "Estoy muy enamorado de mis hijas y todavía siento un gran amor por Barby".

