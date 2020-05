La Justicia desestimó la denuncia de Ezequiel "Pocho" Lavezzi y su novia, Natalia Borges, de "pornoextorsión" y la mujer acusada, Cynthia R, reconoció tener un vínculo con el futbolista pero desminitó querer difundir archivos íntimos de la pareja.

El ex de la Selección Argentina comenzó una denuncia por ser extorsionado mediante las redes sociales de publicar fotos y videos privados junto a su amante, con quien comparte la cuarentena en la paradisíaca isla Saint Barth. Según contó, le exigieron el pago de 5 mil dólares por cada archivo para no ser compartido.

Sin embargo, Cynthia desminitó su participación en las presiones sobre el deportista. "Mantuvimos una relación virtual de sexo y de mentiras por seis años. Los archivos existen, pero yo nunca extorsioné a nadie", aclaró en comunicación con "El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD.

La Justicia no encontró pruebas que vinculen a la mujer con la extorsión denunciada por Lavezzi, aseguraron Lío Pecoraro y Fernando Piaggio desde el programa. "Es un tipo siniestro, es un mentiroso compulsivo", reveló Cynthia.

El Pocho Lavezzi y su nueva novia, Natalia Borges.

"Cuando salió por todos los medios que él estaba saliendo con una chica, me bloqueó por todas las redes sociales. Ese día me comuniqué con Natalia y le dije: 'El pibe con el que estás hace cuarenta días, te está negando, porque también habla conmigo", aseguró. Después de seis años de relación virtual con el futbolista también reconoció: "Creo que me enamoré de él".