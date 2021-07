El Pelado López fue uno de los famosos contagiados de Coronavirus en los últimos meses. Durante mayo, notificó que tenía la enfermedad pero los síntomas se agravaron y tuvo que pasar algunos días internado. Si bien no tuvo grandes consecuencias, relató los momentos que vivió mientras cursaba el Covid.

Durante una entrevista con el programa radial “Por si las moscas”, el periodista recordó su internación. "La pasé mal con el coronavirus porque cuando pensaba que me iban a dar el alta, terminé internado. Volver a hacer el programa me costó porque no tenía energía. Quedás con una sensación de fragilidad", relató.

.

A pesar del tiempo que pasó desde su contagio, todavía está en proceso de recuperación. "La verdad que estaba angustiado. Tuve fiebre durante 15 días seguidos, no quiero con esto asustar a la gente que está escuchando porque lo que hay que hacer es cuidarse. Al día de hoy estoy al 70% de energía y ya hace casi dos meses que di positivo", reveló.

El conductor y su pareja se casaron en 2020.

Uno de los momentos más críticos que vivió durante su internación fue una charla que compartió con Nella Ghorghor, su pareja. El conductor recordó: "Lo emocional y la ansiedad de que termine me afectó. La pasé mal, me angustié. Cuando me internaron mi mujer me acompañó hasta la puerta pero no la dejaban pasar, entonces pedí que me den un segundo para despedirme de ella porque no sabía cuánto tiempo iba a estar ahí adentro".

López se había mostrado sorprendido al contagiarse porque había mantenido todos los cuidados para evitar un brote. Finalmente, su regreso al programa que conduce en América TV ocurrió en la segunda mitad de junio. Durante su ausencia, Nicole Neumann se hizo cargo de la conducción de “Santo Sábado”.