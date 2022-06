Tras el terrible accidente que protagonizó con su moto la semana pasada, El Noba permanece internado en el Hospital El Cruce de Florencio Varela en estado crítico. En las últimas horas, su abogado confirmó que el músico tiene muerte cerebral. A pesar del triste panorama, su familia y sus fanáticos mantienen la esperanza de que el cantante se recupere.

.

Una de las personas del entorno del intérprete de "Tamo Chelo" que rompió el silencio fue su hermana, Martina, que expresó en redes sociales que su hermano sigue luchando por su vida. "Mi hermano está bien y va a seguir bien. Su corazoncito sigue funcionando".

El Noba tiene muerte cerebral.

Vanesa, la madre de Lautaro Coronel, nombre real de El Noba, se mantiene firme a su lado, y desde el choque está instalada afuera de la clínica en un motorhome para estar cerca de su hijo. Desde ese lugar, la mujer dio detalles de las últimas horas que vivió su hijo antes del accidente.

Ese lunes, el cantante compró un terreno en zona sur, para construir una casa para él y su hija de seis años. "Lo logré. Me pude comprar el terreno, acá se crea el palacio para mi hija. Gracias a ustedes y a la música", escribió el amigo de L-Gante en su Twitter.

El Noba reveló horas antes del accidente que compró un terreno para vivir con su hija.

En diálogo con " Socios del Espectáculo", Vanesa indicó que a la niña no la dejan ingresar al hospital, pero de todas formas está presente con toda la familia afuera del centro de salud. "Le va a hacer bien ver todo lo que generó su papá. No la van a dejar pasar porque es pequeña, pero tenerla acá conmigo me da energía. Ella va a ayudar a que su papá se cure y se levante", aseguró conmovida la mujer.

El Noba junto a su hija de seis años, a quién decidió no mostrarla y exponerla en los medios.

En ese sentido, Mariana Brey le preguntó por el futuro que el artista tenía planeado para su familia, y mencionó la reciente compra del terreno. "Eso fue el lunes al mediodía, unas horas antes del accidente. Fue a buscarla al colegio, la llevó de shopping, como dice ella, buscó a su papá y lo llevó a ver su terreno y la casa que es para la nena", señaló la madre de El Noba.

Mirá lo que dijo la madre de El Noba sobre el vínculo de cantante con su hija