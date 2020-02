Oscar "El Negro" González Oro presentó a Julio, su nueva pareja. Tras finalizar su romance con Guillermo D'Anna y pasar un tiempo soltero, contó que está de novio hace poco menos de un mes.

El locutor, que no hace mucho comenzó a hablar sobre su vida romántica, ahora comentó que está muy feliz con su nueva relación. "Va todo muy despacito, muy tranquilo. No es un mocoso, tiene 41 años, en su profesión le va muy bien, es independiente, no miente, que para mí es fundamental", dijo en diálogo con el programa radial "Agarrate Catalina".

González Oro, de 68 años comenzó su romance con Julio, 27 años menor que él, y advierte que aunque se ven muy seguido, por ahora no hay planes de convivencia.

La nueva pareja se llama Julio y tiene 41 años.

El "Negro" también confesó haber pasado por algunas experiencias tristes. "Me pasa que se me acercan por interés, eso sí me hace daño. Yo quiero que quieran al tipo que soy, no al personaje que inventé. Yo no desconfío, pero si descubro la primera mentira, ahí se acabó todo. Quiero confiar en la gente en todo sentido", aseguró.

Aunque el conductor no quiso revelar la identidad de su nuevo novio, sus últimas publicaciones en redes sociales lo muestran junto muy feliz junto a él.