El Negro, Oscar González Oro, se retiró de la radio hace algunos meses. Luego de mudarse a Uruguay, decidió hacer un descanso después de estar tantos años en los medios. En el país vecino encontró la paz que necesitaba y estaba muy contento hasta que tuvo un particular evento.

Según informó "La Pavada" del Diario Crónica, en Montevideo le hizo un préstamo de dinero a una persona cercana a él, pero luego de varios días sin tener noticias de está persona se dio cuenta de que había desaparecido. A pesar de las múltiples advertencias que está realizando el conductor, esta persona sigue sin devolver lo que pidió prestado.

.

El Negro Oro no quiere revelar la identidad de esta persona y por el momento decidió mantenerlo en privado, a pesar de que su denuncia haya sido pública. La paz tan esperada que le estaba por llegar, fue arruinada por este inconveniente que tuvo.

Su descargo lo realizó a través de sus redes sociales y escribió: "Es verdad, me cansaste con tus versos para no pagar lo que me debés. Próximamente publicó y daré notas para contar todo... y cuando digo todo, es todo. Me cansé".