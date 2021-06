En medio de la segunda ola de la pandemia y con el plan de vacunación funcionando a pleno en todo el país, el Mono de Kapanga recibió su primera dosis.

Martín Fabio recibió la inyección de AstraZeneca en un punto de vacunación ubicado en el Centro de Ex Combatientes de Malvinas en Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, y a la salida fue interceptado por un fanático quien no dudó en preguntarle sus primeras sensaciones.

.

"Me tocó la primera dosis de la vacuna, me dieron la AstraZeneca. ¿Cómo me trataron? De Maravilla. En Quilmes, mi ciudad, la que más quiero, la más linda del mundo", manifestó emocionado en un video que rápidamente comenzó a circular por internet.

Y para cerrar soltó un contundente mensaje para todos sus admiradores: "Vengan a vacunarse, no sean cag...", dijo fiel a su estilo.

El músico ganó gran reconocimiento por su larga carrera sobre los escenario pero logró conquistar el corazón de todos los argentinos luego de su paso por "MasterChef Celebrity", donde demostró lo buen compañero que es.