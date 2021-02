Gastón Pauls conduce los lunes en la pantalla de Crónica HD el programa "Seres Libres" donde entrevista a distintos personajes famosos que se animaron a relatar en primera persona cómo superaron las adicciones.

.

El Mono de Kapanga se sentó frente al actor y contó: "Lo mío comenzó de noche, en los bares, como la mayoría y si probas de curioso, se transforma en un problema. Los primeros años fueron divertidos, pero un día me di cuenta de que estaba en un verdadero problema ya que comenzás a depender y te levantás pensando cuando vas a volver a consumir. Yo tengo una personalidad adictiva, no me va el término medio. Soy todo, o nada".

Una íntima charla entre Gastón Pauls y El Mono de Kapanga en "Seres Libres".

"La cocaína es una adicción como el alcohol, el cigarrillo y los medicamentos Un fin de semana arranqué consumiendo y el domingo terminé en el hospital de Quilmes. Volví a casa, les pedí perdón a mis padres, ellos me dijeron que me iban a ayudar y fueron mi punto de partida", cerró.