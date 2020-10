A dos semanas del debut de " MasterChef Celebrity", Martín Fabio, más conocido como el Mono de Kapanga, se convirtió en uno de los participantes más queridos del reality de cocina por su sencillez a la hora de estar frente a la pantalla.

Su carisma cautivó a la audiencia y en cada una de las galas en las que participa su nombre se vuelve uno de los temas más comentados en las redes sociales. Con gran fanatismo a su alrededor, el artista sorprendió a todos al revelar cómo superó uno de los momentos más difíciles de su vida, la separación con su ex esposa, Carla.

El cantante mantuvo una relación de 20 años de casado con la madre de su hijo, Tomás, y dos años de novios, pero todo se acabó cuando ella encontró mensajes sospechosos en su celular. Según dio a entender en "Podemos Hablar", la separación estuvo relacionada a un episodio de infidelidad.

Cuando Andy Kusnetzoff invitó al punto de encuentro a quienes "pudieron reinventarse tras una separación", el músico no dudó en dar un paso hacia adelante. "Me separé hace tres años y pico, y un día ella decidió tomar otro rumbo y a mí se me cayó el mundo. Porque aparte de ser mi compañera de toda la vida yo ya tenía imaginado el futuro", contó.

"¿Viste cuando te vas acomodando, pasaste los cuarenta y pico y te vas diciendo ‘bueno, a los 50 me veo echando panza en San Marcos Sierras, fumando churro tranquilo debajo de un árbol?’ Era como que ya sabía con quién… Fue un momento dificilísimo", reveló.

Sin brindar demasiados detalles, el Mono relató cómo se llegó a la ruptura relacionada con la compra de su primer celular en el 2000: "Me lo vendió una chica en Río Cuarto y cuando me lo dio le dije: '¿Sabés que en algún momento de mi vida esto me va a traer problemas?'. Y así fue... me agarraron el teléfono, me revisaron los mensajes de texto y…".

"Cuando me encontró el mensaje le dije: 'Todo bien, yo me la mandé. Me equivoqué y pagué, como el Diego. Pero lo que vos estás haciendo está prohibido por la ley, es un delito federal", recordó y luego explicó que intentó reanudar la pareja.

Sin embargo confesó: "La vi venir. Lo que pasa es que, por ahí, el hombre actúa por impulso, y la mujer creo que cuando toma una decisión y dice que se va, la decisión la tomó hace tiempo. Yo pensé realmente que me moría de dolor y decía ‘no puede ser, ¿cómo se va a ir?’ Era la mujer de toda mi vida…".

El Mono de Kapanga sorprendió con su habilidad en la cocina.

Además contó cómo es su vínculo actual con la madre de su hijo: "Nos llevamos muy bien así como estamos. Yo sigo juntando llaves para hacerle un monumento de bronce porque las que me bancó a mí… Le agradezco mucho”. "Soy como el animal, el hombre por naturaleza. Los únicos animales que son fieles son los cóndores y los hipocampos. Después, ninguno: la raza humana incluida", concluyó sobre su affaire.

Cómo superó su adicción a las drogas

En una noche en la que se mostró honesto, abierto y desinhibido, el Mono de Kapanga también recordó sus adicciones y reveló cómo logró superar las drogas. Detalló que cumplió 27 años, 6 meses y 12 días sin consumir y contó el insólito ritual junto a un pai Umbanda que lo ayudó con su adicción.

"En un momento el pai se fue y volvió incorporado por una entidad. Esa religión trabaja con almas perdidas y los pai prestan su cuerpo para que se rediman, porque hicieron cosas picantes en su vida. Terminó el ritual y el pai me dijo ‘bueno, te vas a quedar a dormir hasta mañana acá’ y le dijo a mi papá que se fuera y me volviera a buscar a la mañana", expresó.

Y aseguró: "Dormí ocho horas seguidas. Yo había quedado como en la película 'Carrie', cuando le cae todo un balde de sangre en la cabeza, y cuando me desperté no tenía ni una gota de sangre".