El Mono de Kapanga fue uno de los participantes más queridos de la primera temporada de "MasterChef Celebrity". Para sorpresa de muchos, su ex pareja, Andrea Rincón, será parte de la segunda edición del reality culinario. Sin dudarlo, el catante aprovechó para consejos a la vedette.

El Mono de Kapanga y Andrea Rincón tuvieron un fugáz romance.

Rincón visitó el programa "Flor de Equipo" y recibió el inesperado mensaje de su ex novio en vivo: “Andrea la va a romper toda. Cocina y cocina bien. Está estudiando, igual yo mucho consejo no le puedo dar porque a mí me echaron dos veces del programa”, expresó divertido.

“No quemarse, no cortarse y ser uno. Y si en algún momento le tiene que poner un poco de picante, que le ponga”, manifestó el cantante en una nota de voz mientras la mediática mostró sus manos ya lesionadas por cortes y quemaduras en la cocina del certamen gastronómico.

El Mono de Kapanga y Andrea Rincón cuando la actriz ganó el Martín Fierro por Revelación.

“Yo cocino muy bien. Martín ha probado muchas cosas que hice. Pero siento que me ayudó para evolucionar en la vida, por ejemplo, el tiempo”, concluyó la actriz que pronto podrá ser vista siendo juzgada por los exigentes paladares de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.