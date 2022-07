La relación de More Rial y El Maxi comenzó a principio de año después de un intercambio en redes sociales. Desde entonces, los jóvenes empezaron a salir y a los pocos meses su alegría desbordó con la llegada de su primer hijo. Pero con el tiempo esa ilusión se derrumbó cuando la hija de Jorge Rial perdió el embarazo y a las semanas se confirmó la separación de ambos.

Morena anunció la noticia y se mostró firme sobre la decisión. Ahora, fue el cantante cordobés quien sumó su declaración. En diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live, manifestó: "Estamos separados, no voy a hablar por el momento".

.

"Las cosas cuando recién pasan uno está enojado y caliente, por ahí uno dice cosas que no tiene que decir, no es lo conveniente", continuó el ex de Rial.

More Rial y El Maxi protagonizaban rumores de crisis hace semanas.

Por último, expresó: "Es por una cuestión de prudencia, respeto y caballerosidad, por lo menos yo no tengo ganas de hablar, cuando tenga ganas de hablar lo voy a hacer con vos".

Video: More Rial habló por primera vez de su separación de "El Maxi"