El Mago sin Dientes atravesó un 2020 con profundo dolor luego del fallecimiento de su pareja, Ana María Patricelli, quien fue encontrada muerta en su departamento. En este nuevo año, el humorista se encuentra haciendo temporada teatral en Mar del Plata.

Entrevistado por "El run run del espectáculo", que se emite en Crónica HD, Pablo Cabailero recordó sobre sus comienzos en el mundo artístico: "De chico pegaba carteles en los locales de Mar del Plata para que la gente vaya a verme hacer magia en teatro. En aquel entonces, no me contrataba la gente. No era 'El mago sin dientes'".

Luego, se refirió a la complicada situación que atraviesan los artistas y productores debido al poco público que hay en las salas por el Covid-19: "La primera quincena de enero no había mucha gente, pero sorprendió bastante la segunda quincena. Hubo más turismo, aunque no como antes y sin pandemia. La gente se cuida mucho. Nosotros en el teatro estamos con todo el protocolo".

"Con esas medidas de prevención, la gente apuesta a Mar del Plata y a disfrutar de esta ciudad", agregó sobre aquellos que apostaron a veranear a pesar de la pandemia.

En cuanto al coronavirus y a su doloroso momento personal por la muerte de su novia, el actor expresó: "Fue un año muy difícil para todos. Estoy rogando para que la pandemia pase. En lo personal atravesé un año muy difícil con lo cual a uno le cuesta salir adelante".

Pablo Cabaleiro y su novia, fallecida en 2020.

Por otra parte, Cabaleiro fue consultado por política y lanzó una fuerte revelación, que dejó a todos sorprendidos: "La verdad es que hace unas semanas recibí una llamada de una legisladora para saber si yo tenía intenciones de postularme como candidato a diputado. Ella quería incluirme para las próximas legislativas de este año. Más allá de si tengo o no capacidad para ocupar un cargo público, sinceramente no quiero y mi respuesta fue un 'no'".

