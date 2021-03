El sentimiento de competitividad entre los participantes de " MasterChef Celebrity 2" acrecienta cada vez más con el paso de las semanas. Ya es claro quienes se presentan como grandes competidores y quienes prefieren mantener un rol más "relajado".

En ese sentido, Hernán "El Loco" Montenegro se refirió al certamen conducido por Santiago del Moro y habló de su experiencia en la segunda edición del exitoso certamen: "MasterChef es una situación que jamás me hubiera imaginado. Yo vengo de otro palo. Si bien me gusta la cocina, soy un cocinero básico. Pero bueno nada, vas aprendiendo y disfrutando de las situaciones que te van dando semana a semana, y de la exposición que te da este programa. Es una cosa increíble. No me imaginé nunca en mi vida que hoy iba a estar donde estoy, haciendo algo que me gusta, que es un arte, y lo respeto muchísimo", aseguró en diálogo con Ulises Jaitt.

El ex basquetbolista manifestó su deseo de ver campeón a su "hijo adoptivo".

"No me imagino ganando Masterchef, ni ahí. No es mi intención, yo no entre por eso. Me gustaría que gane mi hijo adoptivo, Alex Caniggia. Es un copado, y aparte talentoso. Alex es un divino, un pibe respetuoso, culto, viajado, y hace su personaje, que yo se que a mucha gente por ahí le cae medio mal. Yo le vengo diciendo que baje un cambio con esas pavadas, porque se hace odiar al pedo. Y es un amor él. Me adoptó como papá, y yo como hijo", reveló al ser consultado sobre su favorito a alzarse con el gran premio.

.

Más adelante, el participante se refirió al rol del jurado en la competencia: "Yo creo que con el jurado de 'MasterChef 'hice bien las cosas de movida. Hay algo que es fundamental, yo no discuto. Me hacen la devolución, si les gusta, les gusta, si no les gusta, no les gusta. Yo pego la vuelta y me voy. Porque si te pones de punto, tarde o temprano te cortan la cabeza. Es así", admitió.

Padre e hijo adoptivo en " MasterChef Celebrity 2"

Y argumentó: "En cualquier orden de la vida donde hay un jurado, tenés que tener mucho cuidado. Mucho más aún si te vas a poner a discutir con Martitegui, que te pega media vuelta en el aire y no entendés de qué carajo te está hablando. Así que no, yo voy a divertirme, la paso bien. Aparte soy consciente que hay platos mios que son una porquería, y otros que son mejores. Y así vamos todos semana a semana".

"El jurado más áspero es el pelado (en referencia a Germán Martitegui). Hace un personaje y yo lo entiendo. Es un negocio. Acá yo tengo una cosa clara: se encienden las luces y todos sacamos un personaje. Los jurados también. Ellos son parte del juego. Santi lo sabe llevar. Pero bueno, a la hora de la verdad, el pelado es bravísimo. No podés discutir nada, yo trato de no discutir. Mira que yo soy cabrón, soy calentón. Pero bueno, después voy pateando puertas por todos lados. Me la tengo que comer, son las reglas del juego. Acá el que tose se resfría. Es simple", concluyó.