Locho Loccisano y Majo Martino están cada vez más juntos. A pesar de que siguen desmintiendo su relación, los dos se mostraron más que enamorados. Pero al parecer hay una tercera en discordia luego de su salida de "El hotel de los famosos".

Sin embargo, todo cambió luego de que Yanina Latorre contará que el ex participante de "Combate" se enviaba cartas con la novia que tenía por fuera del complejo de Cañuelas. A medida que fue pasando el tiempo, las cosas fueron cambiando ya que comenzó a conocer a la periodista.

.

Por el momento, Locho Loccisano no habló públicamente de su ex pareja, pero sí lo hizo dentro de "El hotel de los famosos". Sin embargo, esa parte no salió en vivo, pero Majo Martino sí sabía de la existencia de la chica cordobesa que estaba saliendo con su actual pareja.

Asimismo, la joven no tiene ganas de salir a hablar en los medios ya que está muy dolida con todo lo que le sucedió y las mentiras que recibió del participante del reality de Pampita y el Chino Leunis. Yanina Latorre logró comunicarse con las amigas de la cordobesa para poder obtener un poco más de información al respecto.