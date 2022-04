En "El Hotel de los Famosos" echaron a un camarógrafo a raíz de distintas acusaciones por acoso sexual. Según informaron, el ahora ex empleado de Boxfish habría causado la incomodidad de distintas figuras dentro del reality y, tras su desvinculación, realizó un profundo descargo.

"Siempre me maneje con respeto y humildad que me enseñaron mis padres y el colegio primario. Mi manera de tratar a las personas en este caso personal femenino. Fue siempre con ese léxico: Mi amor, bonita, divina, estás re linda, genia total, te amo", sostuvo Patricio Ramírez. Y agregó convencido: "Me cagaron la trayectoria de 42 años de experiencia en el medio televisivo".

Pero ahora, Matilda Blanco se refirió a las graves denuncias contra el camarógrafo y brindó fuertes declaraciones. En diálogo con Juan Etchegoyen por "Mitre Live", explicó: "En más de una oportunidad sacaba la cabeza fuera de la cámara y decía 'Qué linda tu calza'".

"Lo veía que lo hacía más con otras chicas. Yo soy más cubierta y uso otro tipo de ropa, pero a las chicas que están con un short cortito, que lo pueden hacer si se les da la gana, no me divertía que las espiara tanto", manifestó la ex participante de "El Hotel de los Famosos".

A su vez opinó que está "buenísimo que ya no esté" Ramírez dentro del equipo del reality de El Trece y que "se hayan tomado las medidas necesarias". "Pobre nada, ningún pobre, así que adiós", exclamó convencida.

"Sacaba la cabeza, te miraba y te guiñaba el ojo. Nosotras las mujeres ya aprendimos a reconocer las miradas. No pasó tanto conmigo, creo que fue una vez, y lo que pasaba con las chicas no lo veía tanto, pero comentaron que sintieron eso", aclaró Matilda Blanco. Y cerró aliviada tras su paso por "El Hotel de los Famosos": "Finalmente está bueno que haya pasado".

Mirá el video de Matilda Blanco donde habla del camarógrafo acusado de acoso de "El Hotel de los Famosos"