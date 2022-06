"El Hotel de los Famosos" se mantiene como el programa más exitoso de El Trece. La semana del repechaje le dio excelentes resultados de rating al reality, aunque entre los participantes hubo muchos enfrentamientos. Mónica Farro, el Turco García y Militta Bora reingresaron al certamen y "La Familia", grupo compuesto por Chanchi Estévez, Alex Caniggia, Martín Salwe y Melody Luz, demostró su enojo ante las incorporaciones.

La manera en que las celebridades mostraron su descontento fue polémica, ya que cometieron varios actos de "vandalismo" contra el staff. El ex locutor de "Showmatch" y Emily Lucius, quiénes tienen un romance, untaron muebles con miel, pusieron tierra en las camas y hasta cambiaron la sal por el azúcar.

En principio, el accionar de las figuras de "El Hotel de los Famosos" no tuvo una buena repercusión en las redes, ya que varios alertaron que ese tipo de bromas podría convertirse en un inconveniente para personas con problemas de salud, como Silvina Luna.

Ante esto, era de esperarse que la producción del programa tomara medidas en el asunto, pero para sorpresa de muchos, esto no fue así. En la emisión del lunes, Gabriel Oliveri, gerente del hotel, habló sobre el incidente aunque no impactó en su conclusión: "Sí, hubo vandalismo pero no se pudo determinar quién fue".

Mientras Oliveri hablaba, en la pantalla se emitían las imágenes de los destrozos que provocaron Salwe y Lucius en "El Hotel de los Famosos". Por lo tanto, al ser una competencia con cámaras en toda la casa, la contradicción en esa resolución generó indignación entre los televidentes y se manifestaron en las redes con furia.

Otros también se sumaron a las quejas, y comentaron: "Acaso el Chino no le había dicho a Martín ‘yo veo todo’ ¡Que producción tan hipócrita! ¡Yo los mandaría a la H por el vandalismo! Eso sí sería show” y "Fue subestimar a la gente decir que no se supo quién hizo vandalismo. Deprimente".

