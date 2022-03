Ya se siente la segunda semana de convivencia entre los participantes de "El Hotel de los Famosos". La tensión aumenta entre los integrantes del reality y hubo más de un cruce, como fue cuando Kate Rodríguez acusó de homofóbico a uno de los participantes o incluso cuando tildaron a Alex Caniggia de "sucio". Pero ahora, se produjo un fuerte cruce entre Leo García y Lissa Vera.

Todo comenzó cuando el cantante se acercó a la "Bandana", quien estaba descansando plácidamente en el sillón, y le dijo: "Te pido disculpas si algo que dije te lo dije mal, pero yo no te dije nada a vos. No podés estar mal con Leo García, yo soy del pop, yo soy de tu rama, soy un laburante como vos".

Fiel a su estilo, Lissa lanzó sin filtro: "Me parece que te estás equivocando en la manera de manejarte. Sí te voy a decir por qué me siento rara, porque me parece que no tenés que ir por ahí".

.

Las palabras de la artista, lejos de calmar el escándalo, lo potenció e hizo que el trato con su compañero, que es uno de los nominados de la semana, sea peor. Luego de una discusión sin sentido, el artista expresó una frase que se hizo viral entre los fanáticos del reality.

"Yo soy Leo García, el rey del Pop, acordate de esa", soltó seguro. Mientras que su compañera, fulminó: "Yo soy Lissa Vera el pop viviente, que querés que te diga".

¡Mirá el video del cruce de Lissa Vera y Leo García en "El Hotel de los Famosos"!