"El Hotel de los Famosos" atraviesa un grave escándalo a raíz de una denuncia de acoso sexual a un camarógrafo que fue echado en las últimas horas. El implicado es Patricio Ramírez y realizó un descargo en su cuenta de Facebook, por lo que la noticia se viralizó en pocas horas.

"Según ellos, existe una denuncia de 4 a 6 personas ellas de sexo femenino o sexo no definido o definido que se sintieron agraviadas o acosadas por palabras que utilizaba hacia ellas. Las palabras que supuestamente eran de carácter acosador", menciona el ex empleado de la productora Boxfish, quien se mostró sorprendido por lo ocurrido. Además, explicó en distintas partes del extenso texto que solía recibir con mensajes cariñosos para las participantes del ciclo.

.

El ex trabajador de "El Hotel de los Famosos" agregó: "Les cuento algo a esas mujeres: antes que ellas no estaban ni en los huevos de su padre 25 años atrás yo ya estaba detrás de camara produciendo programas en distinto canales de aire o cable". Ramírez siguió: "Quisiera dar nombres pero por código me los guardo".

Patricio Ramírez recibió una denuncia de acoso en "El Hotel de los Famosos".

"Siempre me maneje con respeto y humildad que me enseñaron mis padres y el colegio primario. Mi manera de tratar a las personas en este caso personal femenino. Fue siempre con ese léxico: Mi amor, bonita, divina, estás re linda, genia total, te amo", siguió el técnico que habló en "LAM".

Con notable enojo, lanzó una fuerte acusación por la exclusión del programa: "Me cagaron la trayectoria de 42 años de experiencia en el medio televisivo". Para sorpresa de muchos, se mostró muy cercano a la gran mayoría de los participantes de "El Hotel de los Famosos" y hasta explicó que Alex Caniggia le prometió un viaje juntos a Marbella.

Durante el programa de Ángel De Brito, revelaron que serían seis productoras las que habrían ido contra el camarógrafo por sus actitudes con las celebridades.