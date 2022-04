Después de ser seleccionados por sus propios compañeros de "El Hotel de los Famosos", Sabrina Carballo y Chanchi Estévez protagonizaron un emotivo momento al casarse frente a las cámaras.

La actriz y el ex futbolista fueron pareja hace más de 15 años, hasta llegaron a proyectar una vida familiar juntos con hijos, pero nunca se cumplió su sueño ya que partieron en caminos separados por motivos ocultos.

No obstante, el amor permaneció intacto por más de una década y la ex pareja se reencontró en el reality conducido por Pampita y Chino Leunis. Aunque no reanudaron su relación, sí pudieron perdonarse y arreglar los problemas pendientes.

.

Frente al altar "falso", con Gabriel Oliveri como juez de paz, Sabrina y Chanchi estallaron en lágrimas al decirse todo lo que tenían guardado hace mucho tiempo. “Esto tendría que haber pasado hace 15 años y no fue. Pero hoy, la vida me da la posibilidad de revivir lo que no fue. Sos una mujer increíble y estuve súper enamorado de vos”, expresó el ex futbolista.

Las emociones a flor de piel en la boda de Sabrina Carballo y Chanchi Estévez en "El Hotel de los Famosos".

Por su parte, Carballo le dedicó unas conmovedoras palabras: “Fuiste, sos y serás una de las personas más importantes de mi vida. Fuiste mi gran amor. Como siempre dije, aún no viéndote, yo si conocí el amor. Conocí a esa persona que era mi extensión, que nos entendíamos con mirarnos”

Y cerró al pedirle perdón: “Me puedo morir tranquila porque yo sí conocí el amor y lo conocí con vos. Así que soy una agradecida de la vida de haberte conocido, de haber estado con vos y también te pido perdón si te lastimé. De verdad te pido perdón si te lastimé”.

¡Mirá el emotivo casamiento de Sabrina Carballo y Chanchi Estévez en "El Hotel de los Famosos"!