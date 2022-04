Tras casi tres semanas al aire, "El Hotel de los Famosos" está levantando la térmica para todos los mediáticos, cantantes y actores que participan y ya van creciendo las tensiones entre los participantes, motivo por el que Leo García abandonó la casa y Kate Rodríguez fue eliminada.

Una de las razones por las que los cruces entre los famosos suceden es porque se encuentran aislados completamente del exterior, sin teléfonos, música o comunicación alguna. Para remediar esto, la producción decidió enviar al cantante Cae junto a su hijo Franco para que pueda entretener a los participantes por un rato.

Con un set de hits noventosos, entre los temas propios como ”Te recuerdo”, o “Tranquila”, de Javier García y “Amigos”, de los Enanitos Verdes, el ex participante de "MasterChef Celebrity 2" hizo mover a los famosos del reality.

Cae no dejó cantar a Lissa Vera durante su show en "El Hotel de los Famosos".

En ese sentido, Cae invitó a Lissa Vera, ex Bandana y reconocida cantante, para que se sumara en el improvisado escenario. Lo que nadie esperaba es que el artista provocó una situación de incomodidad entre todos.

“Cae la invita a Lissa a cantar pero nunca le pone el micrófono cerca. Ni siquiera te digo que se lo dés. Está bien que sos el que canta, pero apuntale cuando canta ella”, explicó Pato Galván en el confesionario.

“Yo me ubico sola en mi palmerita. El show es de Cae. Estas cuerdas vocales se aguantan no tener el micrófono”, ironizó Vera ante la indignación de sus compañeros. Entonces, Alex Caniggia destacó que no había podido escuchar su voz, por lo que la cantante expresó: “Cuando alguien canta, respeto su show. Hay códigos. El reflector no es para mí”.

