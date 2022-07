La tan esperada final de "El Hotel de los Famosos" se encuentra en curso tras una semana a pura emoción, luego de la eliminación de uno de los favoritos, Locho Loccisano, y la doble, de Lissa Vera y Walter Queijeiro. Cuando las agujas del reloj marquen las 21.15 del próximo lunes, Alex Caniggia y Martin Salwe van a exponer su enorme capacidad de jugadores avezados para alzarse con la gloria.

Por un generoso premio de nada más ni nada menos que diez millones de pesos, monto por demás atractivo en tiempos de crisis financiera (aunque pasado a dólares la cifra es otra) el hermano de Charlotte Caniggia y el locutor, dos competidores fuertes, lo darán todo para ser campeones.

En función de esta gran final, Pampita y el Chino Leunis, los conductores de "El Hotel de los Famosos", les comunicaron a ambos los pormenores y las reglas de esta instancia, que, seguramente, convocará a una gran audiencia.

Detalles de la gran final de "El Hotel de los famosos"

En efecto, se trata de una final de tres duelos, en las que, si alguno de los contendientes se lesiona, podrá ser suplantado por Walter Quejeiro, el último jugador eliminado.

El jueves pasaron por el laberinto, después el terreno que sirvió para las pruebas de equipo -el cual incluye rampas, la doble red y la rastrea de barro- y, finalmente, el lunes, llegará el último duelo en la H.

Lo más importante en este proceso es el tiempo ya que, para determinar al ganador, se suma cuánto le llevó a cada uno atravesar los obstáculos y, quien lo haya hecho más rápido, gana.

Tanto Leunis como Pampita subrayaron que el mayor enemigo de los concursantes será el reloj, debido a que la sumatoria del tiempo cronometrado será comparado (y resguardado) por la escribana Guadalupe Morales. En consecuencia, quien complete las tres instancias del juego en menos minutos va a erigirse en el ganador del reality. Cabe señalar que quien compita por alguno de los finalistas, si es necesario, va a recibir la generosa suma de un millón de pesos.

Precisamente, sobre este tema específico, el de los reemplazos, los competidores dieron su parecer. Martín Salwe respondió sin filtro: "Prefiero morirme antes, me rompo una pierna en vez de darle un palo a alguien; me llevo todo o no me llevo nada".

En tanto, dada su complicada situación y el cansancio físico por la lesión, Caniggia se mostró más receptivo: "Voy a pensarlo, si veo que estoy mal del tobillo, obviamente lo voy a usar, y si siento que me la puedo bancar, seguiré yo".