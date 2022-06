"El Hotel de los Famosos" vivió muchas polémicas desde que comenzó a emitirse en El Trece. Una de las principales fue el fuerte ataque de pánico que sufrió Locho Loccisano como consecuencia del bullying que sufrió desde que ingresó a la competencia. Esto llevó a fuertes críticas a sus compañeros por la actitud que tomaron.

Durante los últimos días, Lissa Vera y Alex Caniggia se acercaron al joven que fue blanco de burlas y ataques por el resto de participantes. Esto llevó a que la cantante de "Bandana" tenga una sincera charla con Locho Loccisano y se refirió a la actitud que tuvo Sabrina Carballo mientras él estaba pasando un complicado momento al aire.

.

“Sabrina casi me frena cuando yo te fui a buscar a la H. Me dijo ‘pará, no vayas, está actuando’”, comentó la vocalista en primer lugar. Claro que el integrante de "El Hotel de los Famosos" se mostró furioso: “¡No! ‘¿No vayas que está actuando’, te dijo?”.

Locho Loccisano y su mal momento en "El Hotel de los Famosos".

Vera sumó en la charla con Locho Loccisano: “Cuando te vi sentado, que te vi con la cara perdida, ahí sí se preocupó; pero antes, no”. La tensión en "El Hotel de los Famosos" sigue escalando, por lo que los nuevos bandos parecen cada vez más fuertes y distanciados.

“No me importa que me nominen porque es un juego y me la banco. Pero que venga como persona a decir que yo estoy fingiendo, fue un ataque de verdad, Lissa. Vos lo viste, estabas conmigo”, completó el ex "Combate".