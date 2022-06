Desde que ingresó a "El Hotel de los Famosos", Locho Loccisano vivió terribles momentos a mano de sus compañeros, especialmente de "La Familia", conformada por Chanchi Estévez, Martín Salwe, Emily Lucius, Sabrina Carballo y más.

Sin embargo, parte de esos duros episodios los pudo atravesar junto a su amiga y confidente, Majo Martino, y si bien se sabía que el ex "Combate" gustaba de ella, ahora Estefi Berardi confirmó que la ex panelista de "Los Ángeles de la Mañana" también desarrolló amor por su compañero.

La panelista de "Mañanísima" reveló que la conductora y el influencer están viviendo una relación amorosa tras mostrarse cerca en "El Hotel de los Famosos": “Pampito dijo que hubo una juntada, que se vieron, yo empecé a investigar qué tipo de encuentro fue y confirmé que están saliendo Majo y Locho”.

Majo Martino y Locho Loccisano están saliendo tras "El Hotel de los Famosos".

“Esa cena fue en la casa de ella, pidieron una comida pero se vieron en ambas casas. Él está perdidamente enamorado, yo lo conozco y es un tierno total”, detalló la comunicadora.

Y cerró contundente sobre el romance entre los ex participantes de "El Hotel de los Famosos": “Ya hubo varias citas, no fue solo una y fueron a ambas casas, ella fue a la de él y él a la de ella. Locho creo que vive en la casa de los padres pero es una casa bastante grande donde no te cruzas”.

¡Mirá todo sobre el romance entre Majo Martino y Locho Loccisano tras "El Hotel de los Famosos"!