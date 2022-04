"El Hotel de los Famosos" aún no cumplió un mes al aire pero ya es uno de los programas de la televisión que más está dando que hablar, con motivo de los desafíos que les toca realizar a las celebridades, las confesiones que hacen y los enfretamientos que tienen entre ellos.

El tercer eliminado del ciclo que conducen Pampita y el Chino Leunis fue Nicolás Maiques, y si bien el actor se despidió con lágrimas en los ojos, en la últimas horas compartió información sobre un supuesto "protegido" de la producción.

.

Maiques estuvo una semana en la competencia, luego del abandono de Leo García, y aún así afirmó que uno de los participantes tiene un trato diferencial. El fin de semana que le sigue a cada eliminación, el famoso que se despide del programa asiste a “El Debate del hotel", conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, para analizar su paso por el reality.

Allí, el actor de "Floricienta" hizo su descargo: "Alex Caniggia no limpia nada y fue el peor staff. Llegaba una hora tarde, iba sin remera, no limpiaba nada. No hacía nada. Después de tres o cuatro días de haber estado en el hotel sentenciaron al peor staff, y dije 'Alex'. No, Nicolás Maiques".

Alex Caniggia sería el favorito de la producción en "El Hotel de los Famosos".

En ese sentido, los conductores del ciclo le preguntaron si efectivamente el hijo de Mariana Nannis y Claudio Caniggia está protegido en el certamen, a lo que Maiques aseguró: "Sí, totalmente". De todos modos, el futuro de el influencer en el reality es incierto, ya que hace poco, su hermana, Charlotte Caniggia, subió una foto de él fuera de la mansión donde se lleva a cabo la competencia.