Silvina Luna fue eliminada de "El Hotel de los Famosos" a principios de mayo, pero gracias al repechaje volvió a entrar en el reality. Durante su tiempo afuera, la modelo apuntó contra Martín Salwe, quién está enemistado con varios participantes, y dijo que "trabaja para las cámaras".

.

Si bien Luna tuvo un breve romance con el locutor, en su regreso a la casa de Cañuelas la buena onda entre ellos no resurgió. De hecho, en el último "Todos contra todos", los dos protagonizaron un tenso momento, cuando Salwe votó a Militta Bora para permanecer en la competencia. "Mi voto es para una persona que se lo merece. Esta es una posibilidad para mostrarse de vuelta, arrancar una nueva historia y estaría bueno que así sea. Yo voto a Militta", expresó.

Martín Salwe votó a Militta Bora y provocó la furia de sus compañeros "El Hotel de los Famosos".

Ante esto, Matilda Blanco dijo sin rodeos en el detrás de escena: "Tan bíblico para hablar. Top tres de falsos: Martín, Chanchi y Sabrina". La ex "Gran Hermano" no se quedó atrás y compartió sus sospechas: "Conociendo a este grupo, pienso que el voto es estratégico. Ellos pensaron esto que están haciendo".

"Es feo eso que están desarrollando ahí Walter Queijeiro y Silvina porque están desestimando los esfuerzos de Militta", retrucó Salwe.

Silvina Luna explotó contra Martín Salwe en "El Hotel de los Famosos".

Ya visiblemente irritada por las actitudes de Martín, la modeló hizo un fuerte descargo en su contra. "No podemos decir nada nosotros. Todo lo que hacemos se cuestiona. Juzgás todo lo que decimos. No podemos jugar, no podemos hablar, no podemos opinar. Hablá vos, opiná vos", expresó indignada.

Leandro Leunis, conductor del certamen junto a Pampita, intentó poner paños fríos en la situación y Luna agregó: "Si me preguntan algo, digo lo que me parece y ya. Es mi problema".

Hacia el final, Salwe regresó al motivo que disparó la discusión. "¿Por qué suponían que nosotros supuestamente íbamos a votar a Militta?". "Por lo mismo que dijo Alex Caniggia, porque la semana que viene se la van a comer en un pancho", señaló la asesora de imagen como respuesta.

Mirá la tensa discusión que protagonizaron Silvina Luna y Martín Salwe en "El Hotel de los Famosos"