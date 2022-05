Sabrina Carballo y Chanchi Estévez tienen una extraña relación en "El Hotel de los famosos". Fueron pareja hace unos años y durante el reality hasta tuvieron una falsa boda. Hace varias semanas discutieron fuertemente, y ahora la escena se repitió: tras festejar el cumpleaños de Sabrina, se pelearon frente a sus compañeros y todo terminó con una fuerte amenaza.

Aunque en ocasiones parecería que la reconciliación está cerca, su vínculo es fluctuante y en las últimas horas se produjo una fuerte pelea, luego del festejo de cumpleaños de la actriz y de que se definiera que Majo Martino y Locho Loccisano se enfrentarán en la H para definir al nuevo eliminado del reality.

Todo comenzó cuando se terminaba el festejo y un grupo pequeño mantuvo una conversación sobre una estrategia para la próxima semana. “Háganme caso, digan que quieren que se vaya Majo así le cortan la estrategia a Locho”, analizó Carballo.

Pero Estévez se mostró en contra: “Decime tu idea, no lo que él quiere”, le respondió.

“Él quiere que todos digan que queremos que se vaya. Si se queda va a seguir jugando el papel de víctima. Y si se va, podrá decir que todos estábamos en contra de él y que le iba a ser imposible ganar”, continuó la discusión, que fue tomando temperatura.

“Es muy fácil decir ‘después lo sacamos con los juegos’. ¿Sabés qué? No es fácil”, indicó Chanchi, a lo que su ex le espetó: "Callate un poco, déjame hablar, no seas maleducado”.

Estévez se sorprendió por la acusación de la actriz. "No me estás dejando hablar, Maximiliano. Dejame que te explique lo que te quise decir, flaco. ¿Me estás cargando?”, dijo ya en un tono iracundo Sabrina.

El exfutbolista se levantó de su silla y se fue sin disculparse con Sabrina, que enfurecida le dijo: “Andate a cagar”. Ante eso, el deportista expresó: “Yo no pierdo la paciencia ni nada, pero ¿a quién te comiste, boluda?”.

Tras su partida, Estévez contó una intimidad: “Les había dicho a los chicos: ‘Maxi, como está chupado, se va a enojar y nos vamos a terminar peleando y él yéndose’. Cuando está borracho, no puede hablar conmigo”. Y concluyó: “Decí que estamos en un lugar público porque sino lo agarro del cogote y lo cago a trompadas”.

Mirá el video de la terrible pelea en "El Hotel de losa Famosos"