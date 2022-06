Desde que comenzó "El Hotel de los Famosos", Locho Loccisano fue el blanco de distintas bromas y burlas por parte del grupo "La Familia", con Chanchi Estévez, Sabrina Carballo, Martín Salwe y Emily Lucius a la cabeza. El punto de máxima tensión fue cuando el joven sufrió un ataque de pánico, y en las redes los televidentes repudiaron a sus compañeros por el bullying constante.

Si bien el reality ya terminó sus grabaciones y los famosos ya no están en la casa, todavía quedan por transmitirse los últimos capítulos, donde las cosas se van poniendo cada vez más calientes entre los bandos. En la emisión del lunes, Estévez y Salwe, protagonizaron una fuerte pelea con Locho y Alex Caniggia, quién recapacitó en sus acciones junto a Lissa Vera y ahora son equipo con el ex "Combate".

El público cada vez demuestra más su descontento ante estas acciones, y los integrantes de "La Familia" reciben cuestionamientos muy duros. Emily Lucius fue una de las más damnificadas, ya que perdió contratos con marcas con las que trabajaba.

En la emisión del martes de "LAM", Ángel de Brito mostró los chats de Sabrina Carballo con Locho Loccisano, en los que ella le detalla los insultos y amenazas virtuales que están recibiendo.

"Hola Lucas, soy Sabrina. Mirá ayer no te dije nada por respeto a mis compañeros, por que era su momento. Quiero que sepas que lo que yo estoy viviendo es desagradable, no solo yo, sino mi familia, mis amigos y actores con los cuales trabajé. Hace semanas estamos siendo amenazados y agredidos", indica el texto que mandó Carballo, quién vale recordar que no creyó el ataque de pánico que tuvo su compañero.

Por su parte, Locho le respondió: "Hola Sabri, lo sé. Hablé con Emily hoy y ayer. Mirá yo subí un comunicado, voy a subir otro más y mi hermana habló con todos los fandom para que paren".

Mirá los chats que mostraron entre Sabrina Carballo y Locho Loccisano