"El Hotel de los Famosos" presente varios desafíos para sus participantes. Una de las personalidades que se destacaron desde que comenzó es Sabrina Carballo, quien se reencontró con su ex pareja Chanchi Estévez. Esto hizo que haya más de un cortocircuito, aunque en las últimas horas fue noticia por otra cuestión.

La actriz se sometió a una complicada prueba física en el reality de El Trece y la exigencia le dejó notables problemas. Tras completar el desafío dentro de un laberinto, observó que en uno de sus dedos tenía un resto de sangre, sintió que estaba a punto de desmayarse.

.

"Cuando salgo del juego, me saco el guante para ver si tenía el dedito y veo sangre. Ahí dije, mi mamá siempre me dice ‘cuando te estás por desmayar, tirate al piso así no te desnucas’", explicó frente a las cámaras Sabrina Carballo.

Sabrina Carballo tuvo un casamiento con el Chanchi Estévez.

Al instante, apareció Pampita en busca de socorrerla y la siguió el Chino Leunis que intentaron socorrerla. Junto con ellos, una médica de "El Hotel de los Famosos" llevó tranquilidad a la actriz tras el mal momento. De todos modos, para la suerte de la artista, la situación no pasó a mayores.

Sabrina Carballo continúa en su camino en busca de ser la ganadora del reality. Uno de sus principales rivales es justamente su ex novio, Chanchi Estévez. Junto con Alex Caniggia y Locho Loccisano, aparecen como las principales figuras de cara a la última parte del programa.