Pasan las semanas en "El Hotel de los Famosos" y aumentan las tensiones entre los participantes. Este es el caso de Rodrigo Noya, quien al principio tenía muy buena onda con todos, ahora parece que varios, incitados por Chanchi Estévez, decidieron votar en contra de él para que fuese eliminado.

Si bien el actor de "Agrandadytos" se salvó ya que Nicolás Maiques perdió el encuentro en la "H" y debió abandonar el hotel, Noya manifestó su enojo ante las cámaras y realizó un fuerte descargo ante el accionar de sus compañeros.

Aunque amenazó con armar las valijas e irse del reality, Imanol Rodríguez logró convencerlo de quedarse y replantearse su decisión. Sin embargo, durante una charla íntima con Melody Luz, el intérprete de "El Marginal" expresó su indignación.

Varios participantes armaron una estrategia para eliminar a Rodrigo Noya de "El Hotel de los Famosos".

“¿Qué soy bolu..., el demonio? Me hablan como si fuera una persona que está bardeando a todos, que está agrediendo a todo el mundo, que me la paso peleando a todos. Ayer volví después de la H, después de que todos me bardearon, después de que todos me votaron y todo, volví a la cena con la mejor con todos, charlé con todos, me banqué que todos los caretas y falsos me hablen como si fueran mis hermanos y no les dije nada”, comenzó ante la bailarina.

Y destacó la mala jugada de todos sus compañeros: “Arman todos estrategia, ¿votarme ocho no fue una estrategia? Dale. Para mi punto de vista están equivocados todos, y son una manga de falsos y caretas".

“Si no mañana yo me quedo parado en el laberinto y en todos contra todos votémoslo al Chanchi y vamos el Chanchi y yo a la H. A ver qué pasa, vamos el Chanchi y yo a la H, y los voy sacando de a uno. Yo la H ya la pasé, por ahí tienen miedo de eso”, desafío el actor al ex futbolista.

¡Mirá lo que dijo Rodrigo Noya al ser votado por todos sus compañeros en "El hotel de los famosos"!

Después, a la hora de compartir la comida con el staff de empleados del hotel, Noya prefirió comer a solas: “No tengo ganas de comer acá, voy a ir allá al staff. No es con nadie, pero lo prefiero de verdad. No quiero ver a nadie”.

¡La decisión de Rodrigo Noya en "El Hotel de los Famosos"!