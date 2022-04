"El hotel de los famosos" no es sólo un reality, sino que los participantes deben realizar actividades físicas para vencer a sus contrincantes. En está ocasión, el Pato Galván tuvo que abandonar el predio de Cañuelas tras sufrir un golpe por parte de Alex Caniggia.

Allí los participantes tuvieron la visita de Turco García, quien los incentivó a hacer un partido de fútbol. Ante esto, el hijo de Mariana Nannis terminó golpeando al conductor. El periodista se mostró angustiado y dijo: "Me agarra mucha bronca y no puedo controlar mi tristeza porque yo me conozco, conozco mi cuerpo, hace mucho tiempo que vengo con lesiones y sé que me va a costar mucho recuperarme de esto".

.

A pesar del mal accionar del ex participante de "MasterChef Celebrity 2", se mostró preocupado por su compañero. "Luego de la jugada que lo lesionó a Patito me quedo un poco mal porque lo veo ahí afuera de la cancha, tocándose, quejándose", expresó el "emperador", como él se autodenomina.

Y además, admitió la culpa y reflexionó: "Fue mi culpa, fui al choque fuerte y no fue mi intención para nada lesionarlo". Cuando finalizó el partido, los médicos asistieron a Galván y decidieron retirarlo del establecimiento para terminar de examinarlo en un hospital.

El Pato Galván luego de que Alex Caniggia lo haya lesionado.

Al parecer sufrió un desgarró, pero hasta el momento los especialistas siguen evaluando su situación y viendo si puede volver a ingresar al programa de Pampita y el Chino Leunis.

¡Mirá el video del accidente que sufrió el Pato Galván en "El hotel de los famosos"!