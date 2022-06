Tras el ataque de pánico que sufrió Locho Loccisano en "El Hotel de los Famosos", Nai Awada arremetió contra Emily Lucius y el grupo "La Familia", por el bullying sistemático que ejercen sobre los demás participantes. En las redes los usuarios se sumaron al escrache, y trascendió que las marcas con las que trabaja la hermana de Belu Lucius estarían pensando en terminar sus arreglos con ella.

A partir del escándalo, la cuenta de Emily pasó a estar privada y los comentarios fueron bloquedos. Ante esto, Nai volvió a remarcar su descontento con el comportamiento de la influencer.

"A Emily que no me la cruce, porque es indignante lo que hace. El acoso y el maltrato que ejercen contra Locho es horrible. Hay que cancelarla a Emily Lucius porque está jugando con la salud de una persona, tendrían que al menos haberla sancionado", comentó en diálogo con La Once Diez.

Nai Awada dijo que lo que hace Emily Lucius en "El Hotel de los Famosos" es indignante.

Luego, Nai explicó por qué diferencia la actitud de Lucius por sobre la de los demás: "Cuando Locho tuvo el ataque de pánico, Martín Salwe subió, Chanchi Estévez se arrepintió también, pero la piba puso cara de 'ay porque no se fue Loccho'. No puede ser que no haya un límite".

De tal modo, la hija de Alejandro Awada habló de la importancia de lo que muestran las figuras tanto en las redes como en los realitys. "Emily tiene que ser cancelada. Las dos somos influencers y hay que ser responsable con el mensaje que damos. Esta piba está dando un mensaje de destrato y abandono. Y si la veo en persona se lo voy a decir en la cara, no está bueno que su palo de seguidores, que la gente joven que la sigue reciba ese mensaje", señaló.

Además, la actriz mencionó el vínculo cercano que tiene con Loccisano. "Estoy enojadisima. Lo conozco a Locho desde hace muchos años, trabajé con él en combate en la época del Pollo Álvarez y Laurita Fernández, hice equipo con él y es una buena persona, es un sol, es amoroso y respetuoso. Primero por eso me da mucha bronca y segundo porque yo sé lo que es el bullying”, indicó.

Nai Awada defendió a Locho Loccisano tras su ataque de pánico en "El Hotel de los Famosos".

Hacia el final, Awada aseguró que "a la final van a llegar los malos, los sin corazón". "Por eso le dije que no a ese programa, nunca podría convivir con gente tan mala. Yo soy un seguidora fiel del Hotel, porque me gusta y porque me llamaron para estar dos veces y dije que no. Tal vez por eso la llamaron a Emily que no la conozco de nada, no sé ni quién es", concluyó.

