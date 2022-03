Jorge Rial parece una voz más que autorizada para hablar sobre realities en Argentina. Más allá de su rol como periodista de espectáculos, fue conductor de "Gran Hermano" en varias ediciones del programa de Telefe. Sin embargo, tuvo una frase más que particular relacionada al nuevo ciclo y su hija, More Rial.

Faltan pocos días para el estreno de "El Hotel de los Famosos". Esto hizo que aparezcan distintas noticias relacionadas a la competencia de El Trece y la elección de celebridades para que participen. Durante una emisión de "Argenzuela", su programa radial, el ex conductor de "Intrusos" se sinceró a nivel familiar.

.

“Qué raro que no entró mi hija, porque todos los quilombos que hay se los compra ¡Qué alivio!", mencionó al aire sobre la posible incursión de More Rial en el reality. Lo cierto es que ella no se expresó acerca de la chance de sumarse al elenco de famosos que estarán presentes en el ciclo que conducirán Pampita y el Chino Leunis.

Cabe recordar que la influencer tuvo un exabrupto en sus redes sociales la semana pasada al expresarse sobre la disputa de su padre con la Negra Vernaci. "Tomó de la mal cortada por eso la violencia con mi papá", escribió en una historia de Instagram para referirse a la discusión entre los dos presentadores.