"El Hotel de los Famosos" se convirtió en un gran éxito de 2022 para El Trece, por lo tanto el canal ya estaría planificando una segunda temporada del reality que conducen Pampita y el Chino Leunis. La gran final de la competencia de celebridades se grabó el jueves y aunque todavía faltan semanas para que el episodio salga al aire, trascendieron los nombres de los posibles finalistas.

Los participantes que fueron eliminados del certamen son invitados a "El Debate de El Hotel", segmento extra del programa a cargo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich , en el que comparten sus opiniones sobre el juego y experiencias vividas en la casa ubicada en Cañuelas.

En la última emisión, Matilda Blanco y Militta Bora estuvieron como invitadas y tuvieron un fuerte cruce que puso las cosas muy tensas en el estudio. Todo comenzó con Pallares cuando le preguntó a Militta sobre su paso por "El Hotel de los Famosos" en el repechaje.

"¿Crees que cuando te eligieron fue por bondad o porque te consideraban una rival débil?", consultó el conductor, a lo que la ex pareja de Chano Charpentier señaló: "No, de hecho no me gustó que me digan eso porque en un punto es agresivo. Sentí que me estaban diciendo que era una inútil".

Militta Bora habló de su experiencia en "El Hotel de los Famosos".

A continuación, Matilda salió a cuestionar lo que dijo Bora. "Pero disculpame Militta, cuando vos me elegiste a mi, yo vi tus declaraciones y vos dijiste que yo era una rival a tu mismo nivel de debilidad, entonces vos también elegías por lo mismo", disparó la asesora de imagen.

Matilda Blanco y Militta Bora discutieron sobre una instancia de " El Hotel de los Famosos".

Por lo tanto, la cantante defendió su punto de vista y expresó: "No, mirá, justo se vio eso pero yo hice hincapié en que vos decías que no te gustaban los juegos, jugar en general, entonces esa fue una de las razones, sin embargo vos no eras débil porque estuviste 50 minutos colgada de una soga, ganaste la H".

Blanco no quedó conforme con esa explicación, y respondió: "Claro pero vos hiciste presunción a que yo era más débil, es lo mismo que ahora te molesta".

Mirá como fue la fuerte discusión de Matilda Blanco y Militta Bora sobre "El Hotel de los Famosos"