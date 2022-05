Alex Caniggia es uno de los participantes que más revuelo causa en "El Hotel de los Famosos", principalmente por su romance con Melody Luz y sus idas y vueltas con Majo Martino. De todos modos, una de las que habló sobre el paso del hijo de Mariana Nannis en el programa que conducen Pampita y Leandro Leunis fue Matilda Blanco.

En principio, la asesora de moda comentó que al principio se veía como posible ganadora y resaltó que le puso mucho esfuerzo a la competición. Tras su salida de la casa, Matilda Blanco compartió los detalles más difíciles de su estadia en "Intrusos".

"No te preguntaste: '¿Qué hago acá dentro con toda esta gente?'", le consultó Florencia de la V, a lo que la diseñadora respondió: "El momento más loco era a la hora de dormir con 8 personas en una habitación o compartir un baño".

Luego, la ex participante del certamen de celebridades, recordó los distintos desafíos del juego que fueron muy exigentes: "Los juegos son realmente fuertes. No me quise meter en el barro".

Matilda Blanco habló de las dificultades de los desafíos de "El Hotel de los Famosos".

En ese sentido, la conductora señaló: "Para mi marcaste la diferencia cuando no quisiste dormir por los olores en el cuarto, que te ibas a dormir a otro lado". "Llegábamos hechos trizas de tantos juegos, de limpiar el hotel. Te bañabas como podías, aunque algunos no se bañaban", indicó la coach de imagen sobre la falta de higiene de algunos participantes.

Ante la curiosidad de los presentes en el estudio por saber a quién se refería, Matilda Blanco explicó: "Todos saben que Alex Caniggia tuvo puesto un traje de baño casi dos meses, así que imaginate... Era una cosa tremenda".

Alex Caniggia con Melody Luz en "El Hotel de los Famosos".

Mirá lo que dijo Matilda Blanco sobre el cuidado personal de Alex Caniggia en "El Hotel de los Famosos"