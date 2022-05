Martín Salwe está dispuesto a ganar "El Hotel de los Famosos" a todo costo. A pesar de no tener gran relevancia dentro de los medios antes de ingresar a la competencia, no pasó desapercibido en el programa. Es evidente su atracción por Silvina Luna, por lo que llevan semanas cerca uno del otro.

Después de tener algunas aproximaciones con besos y abrazos incluidos, los dos integrantes del reality pasaron una noche juntos en una de las camas de su habitación. Claro que no estaban solos, aunque esto no le habría impedido vivir un grato momento bajo las sabanas.

.

Ante la mirada de otras celebridades como Majo Martino y Melody Luz, Silvina Luna decidió ingresar a la cama del ex locutor de "ShowMatch: La Academia" para pasar un momento juntos. "Tincho me motiva todos los días", mencionó la modelo frente a las cámaras. A pesar de la poca luz, se pudo ver algunos besos y como ambos se tapaban para tener algo de intimidad.

Silvina Luna junto a Martín Salwe en "El Hotel de los Famosos".

"Con Martín tenemos mucha piel, no nos podemos reprimir más", comentó la ex "Gran Hermano". Por su parte, su compañero dejó un mensaje abierto: "Si esas frazadas hablan... olvidate". Claro que el interés de ambos no es ninguna novedad, por lo que muchos de sus compañeros estaban ansiosos por verlos juntos en "El Hotel de los Famosos".

"Suelto la cabeza, me dejo llevar por lo que estoy sintiendo y hay fuego, mucho fuego", expresó la modelo sobre la intensidad que tienen con el joven.