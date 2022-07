"El Hotel de los Famosos" se encuentra a pocas semanas de su final y los participantes están viviendo momentos de mucha tensión, especialmente Martín Salwe, quien después de la eliminación de Imanol Rodríguez, se quedó sin ninguno de sus amigos del grupo, "La Familia".

En ese sentido, ante la visita de Silvina Luna y Turco García, el chef Christian Petersen se hizo presente en la lujosa mansión y sugirió un desafío culinario para el que eligió a Melody Luz, Locho Loccisano y al locutor de "ShowMatch" como los competidores, y a los invitados como el jurado.

Mientras que los participantes debieron preparar un pescado frito con papas, Luna y el Turco tuvieron que degustarlo "a ciegas", ya que no sabían qué plato le pertenecía a cada famoso.

Melody Luz, Locho Loccisano y Martín Salwe se enfrentaron en un desafío culinario.

La mediática fue muy sincera a la hora de dar una devolución de los platos, uno más rígido, otro más blando y otro más gustoso. “He comido bien. He comido bien salvo algunas excepciones en mi vida”, lanzó entre risas la ex "Gran Hermano", una ¿indirecta? a Martín Salwe.

A la hora de dar un veredicto, los exparticipantes eliminaron a Salwe, quien no pudo evitar el ataque de furia ante las cámaras ya que aseguró que Locho marcó su plato para que El Turco le diera una buena devolución.

"No me enojé pero si pierdo el tiempo, al menos que no venga este bolu... y marque el plato para que el otro lo elija. Es al pedo, pierdo el tiempo, me hubiese tomando mi remedio o entrenando... Horrible",

